SAMSUN HASAR GÖREN ÇADIRLARDA BALÇIKLA MÜCADELE - Son Dakika

Samsun'da sağanak; evleri su bastı, yollar göle döndü (3)

Çarşamba ilçesi Kumköy mevkiinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu bölgedeki yağmur suları, iş makinesi ile açılan kanal ile tahliye edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 50 çadırın bulunduğu bölge çamurla kaplanırken, tarım işçileri kendi imkanlarıyla yağmur sularından zarar gören, yatak, battaniye, kıyafetlerini temizlemeye çalıştı. Ayrıca çadırlarda bulunan erzak ve malzemeler de kullanılmaz hale geldi.

Mağdurlardan İsa Bakadur, 'Dün saat 14.00 itibariyle yağmur yağmaya başladı. Gece boyu yağmur devam etti. Çadır diye bir şey kalmadı. Yere serecek bir şey kalmadı. Ne yatağımız ne erzağımız var, hepsi su içinde kaldı. Çok mağdur durumdayız. Yardım istiyoruz' dedi.

Balçığa saplanan çadırının kullanılmaz hale geldiğini belirten Ahmet Cebe, "Her yer çamur içinde. Çadırımda ne gıdamız ne bir yorganımız kaldı. Ne de yatacak yerimiz kaldı. Zor durumdayız. Ekmek bile yok, her şeye ihtiyacımız var. Ne yapacağız bilmiyoruz? diye konuştu.