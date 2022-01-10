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Samsun'da havalimanı yolcu sayısı yüzde 32 arttı - Son Dakika

Samsun'da havalimanı yolcu sayısı yüzde 32 arttı

10.01.2022 13:48
Samsun'da havalimanı yolcu sayısı yüzde 32 arttı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 32 artarak bir milyon 142 bin oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 32 artarak bir milyon 142 bin oldu.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nın yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili bilgi verdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, havalimanında 2020 yılı aralık ayında 51 bin 181 olan yolcu trafiğinin, 2021 yılı aralık ayında yüzde 85 arttığını belirten Dağlı, "İç hat yolcu trafiği 85 bin 634, dış hat yolcu trafiği 9 bin 327 olmak üzere toplam yolcu trafiği 94 bin 961 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, 2021 yılı Aralık ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 9 olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dış hatlar uçak trafiği 110 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 119, yük kargo, posta, bagaj trafiği ise toplamda bin 190 ton oldu. 2020 yılında hizmet verilen yolcu sayısı 868 bin 141 iken 2021 yılında yüzde 32 artarak bir milyon 142 bin 51, 2021 yılında uçak trafiği 13 bin 13, yük trafiği ise 13 bin 259 ton olarak gerçekleşti."

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Çarşamba, Samsun, Aralık, Uçak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da havalimanı yolcu sayısı yüzde 32 arttı - Son Dakika
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