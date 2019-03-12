Son Dakika Haberleri: Samsun Havalimanı Şubatta 124 Bin 475 Yolcuya Hizmet Verdi

Samsun Havalimanı Şubatta 124 Bin 475 Yolcuya Hizmet Verdi

32 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın şubat ayında 124 bin 475 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Samsun Havalimanı Şubatta 124 Bin 475 Yolcuya Hizmet Verdi, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın şubat ayında 124 bin 475 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Vali Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre, şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hatta 121 bin 19, dış hatta ise 3 bin 456 olmak üzere üzere toplamda 124 bin 475 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Aynı dönemde iç hatta 945, dış hatta 31 olmak üzere 976 uçağa hizmet sunulduğunu aktaran Kaymak, yük trafiğinin ise bin 12 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yıl başından bu yana hizmet verilen yolcu sayısının 264 bin 503, uçak trafiğinin 2 bin 64'e, yük trafiğinin de 2 bin 159 tona ulaştığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çarşamba Havalimanı, Samsun, Güncel
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