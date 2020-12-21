Samsun hem modern sanayi sitesine hem yeni peyzaj alanına kavuşacak - Son Dakika

Samsun hem modern sanayi sitesine hem yeni peyzaj alanına kavuşacak

21.12.2020 18:03
Samsun hem modern sanayi sitesine hem yeni peyzaj alanına kavuşacak, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Samsun Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen proje ile kent merkezindeki Gülsan Sanayi Sitesi 2022'de kente kazandırılacak modern sanayi sitesine taşınacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Samsun Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen proje ile kent merkezindeki Gülsan Sanayi Sitesi 2022'de kente kazandırılacak modern sanayi sitesine taşınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni modern sanayi sitesinin Toybelen'de inşa edildiğini, inşaat çalışmalarının iki yıl içinde tamamlanacağını ve taşınma işlemlerinin bitirileceğini söyledi.

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar için esnafların müracaatlarının bugün itibarıyla başladığını, müracaatların 15 Ocak'a kadar süreceğini aktardı.

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde 1526 dükkanın yer alacağını ifade eden Demir, "Çok güzel bir proje hazırlanmış oldu. Türkiye'nin en iyi sanayi sitelerinden birisi olacak. Burası tamamlandığında göreceksiniz, dükkanların önünde sıkışık aralardan geçilemeyen bir sanayi sitesi değil, şık, modern, özellikle parklanmalarda son derece verimli, altyapısı mükemmel, derli toplu bir sanayi sitesine inşallah Samsun'a kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Şehir merkezindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nin boşaltılmasıyla mevcut alanın Millet Bahçesi ve Doğu Park içine katılacağını anlatan Mustafa Demir, şöyle devam etti:

"Kamulaştırma çalışmalarımız 2021 yılında kalan bölümler için başlayacak. Söz konusu alan içinde park, botanik bahçe, cami gibi yapılar da olacak. Doğu Park'a köprüyle geçişi olan Millet Bahçesi ile kentin kalbinde 650 dönümlük son derece fonksiyonel bir alana Samsun'u kavuşturmuş olacağız."

Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Samsun Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen proje ile Doğu Park, Bandırma Vapuru'nu da içine alan Mert Irmağı'na kadar uzanan geniş bir alanın peyzaj alanı olarak kente kazandırılmış olacağını vurguladı.

"Türkiye'de sanıyorum bu kapasitede sanayi siteleri inşa edildi ama bunu ayrıca sanayi kentsel dönüşüm projesi olarak değerlendiriyoruz." diyen Demir, "Samsun'a ekonomik, sosyal, kültürel anlamda çok ciddi katkı sağlayacak bir proje. Eski bir sanayi kent dokusunu taşımış olacağız. Yepyeni bir modern sanayi sitesine kavuşmuş olacağız." ifadesinde bulundu.

Demir, projenin tamamlanmasıyla kentin trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlanacağını da aktararak, "Türkiye'nin en büyük, en güzel sanayi dönüşüm projelerinden bir tanesi. Özellikle Gülsan Sanayi Sitesi esnafımızın yıllardır beklediği bir proje. Artık çözüme kavuşmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Valiliği, Sanayi Sitesi, Protokol, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun hem modern sanayi sitesine hem yeni peyzaj alanına kavuşacak - Son Dakika


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