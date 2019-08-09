Son Dakika Haberleri: SAMSUN Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor
Son Dakika Güncel Haber

SAMSUN Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor

1 saat önce

Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyorSAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öpüp, selam veriyor.

Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öpüp, selam veriyor. Cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi görüyor.
12 Eylül 1980 darbesinde Samsun'da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Bayram K. ilerleyen yıllarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayram K.'ye şizofreni teşhisi konuldu. Hayatının geri kalanını Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde geçiren Bayram K., her sabah erken saatlerde bakım merkezinin dış duvarına çizilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öperek, selam duruyor. Bakım merkezindeki görevlinin cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.
Mustafa Kemal Atatürk, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:02:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMSUN Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]