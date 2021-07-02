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Samsun heyetinden Ankara çıkarması - Son Dakika

Samsun heyetinden Ankara çıkarması

02.07.2021 12:00
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Samsun heyeti Ankara programı kapsamında dün ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek şehrin tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımları konusunda istişareler gerçekleştirdi.

Samsun heyeti Ankara programı kapsamında dün ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek şehrin tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımları konusunda istişareler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, " Siyaset, iş dünyası, akademi ve sektörü temsil eden paydaşlarla şehrimizin meselelerini değerlendirmek üzere çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Samsun heyeti olarak bir araya geldik. Samsunumuzun Türkiye'de öncü olduğu iki değerimiz olan kenevir üretimi ve manda yetiştiriciliği konusunda şehrimizin sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak için yaptığımız görüşmeler son derece verimli geçti. İlimizdeki mevcut durumun tespitinin ardından, atılması gereken adımlarla ilgili istişarelerde bulunduk, üreticilerimizin taleplerini ilettik. Şehrimize büyük yatırımları çekmek için bir fırsat olarak gördüğümüz yeni OSB alanı ile ilgili son durumu değerlendirdik. Şehrimizin hem eşsiz tarımsal varlığını hem de sanayisini güçlendirerek katma değeri yüksek üretimin merkezi haline getirme hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Heyetimizin aktardığı konuları ilgiyle dinleyen ve süreci yakından takip eden bakanlarımıza destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Stratejik bir ürün olan ve çeşitli kullanım alanları bulunan kenevir üretiminin Samsun için önemine değinen Karaaslan, "Samsunumuza ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağına inandığımız kenevir üretimi noktasında siyasetin, yerel yönetimlerin, akademinin iş birliğiyle hareket ediyoruz. Yeni istihdam alanları oluşturan, tarımıyla, sanayisiyle gelişen bir Samsun için ortak kalın rehberliğinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Manda yetiştiriciliği konusunda da çalıştıklarını belirten Karaaslan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanımız Kızılırmak Deltası'na canlı bağlantı gerçekleştirerek manda yetiştiriciliğinin önemini vurgulamış ve bu konuda özel çalışma yapılması talimatını vermişti. Manda sayısı bakımından Samsun Türkiye'de ilk sırada geliyor. Eti ve sütü bakımından birçok sektörün büyük rağbet gösterdiği manda yetiştiriciliği konusunda tüm kurumların ve paydaşların ortak çalışmasıyla somut hedefler belirlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ankara'daki programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Bafra, 19 Mayıs ve Vezirköprü Belediye Başkanları, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ve alanında uzman akademisyenler katıldı. - SAMSUN

Samsun heyetinden Ankara çıkarması
Samsun heyetinden Ankara çıkarması
Samsun heyetinden Ankara çıkarması
Samsun heyetinden Ankara çıkarması
Samsun heyetinden Ankara çıkarması

Bekir Pakdemirli, Mustafa Varank, Ankara, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun heyetinden Ankara çıkarması - Son Dakika


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