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Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika

Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

22.12.2021 10:34
Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Karadeniz Bölgesindeki Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Karadeniz Bölgesindeki Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli 40-60 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Samsun'da 6 derece olması bekleniyor.

İç kesimlerde ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde de buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, Karadeniz, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Son Dakika


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