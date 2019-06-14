Samsun için sağanak uyarısı
3 saat önce
ANKARA(AA) - Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:52 Kaynak: AA
ANKARA(AA) - Samsun
'da sabah saatlerinde başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde başlayan sağanağın, saat 21.00'e kadar il çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.
Ani sel, su baskını
, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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