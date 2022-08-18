Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü - Son Dakika
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Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü

18.08.2022 20:45
Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan yangında 70'e yakın ahşap kasa küle döndü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan yangında 70'e yakın ahşap kasa küle döndü.

Yangın, İlkadım ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nin arka bahçesinde çıktı. Yaklaşık 200 tane ahşap kasanın bulunduğu alandan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan tahta kasaları söndürerek yangının büyümesini önledi. Müdahale sonucu kısa sürede söndürülen yangında 70'e yakın ahşap kasa yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü Başkan Demirtaş: 'İlçemizi marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz' Başkan Demirtaş: 'İlçemizi marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz'
Kaynak: İHA

İlkadım, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü - Son Dakika

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