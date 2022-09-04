Tramvayda gerginlik: Çevik kuvvet olaya müdahale etti - Son Dakika
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Tramvayda gerginlik: Çevik kuvvet olaya müdahale etti

04.09.2022 11:28
Tramvayda gerginlik: Çevik kuvvet olaya müdahale etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tramvayda bebek arabalı kadın yolcu ile bir erkek yolcu arasında gerginlik yaşandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tramvayda bebek arabalı kadın yolcu ile bir erkek yolcu arasında gerginlik yaşandı. Olaya yolcular ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Olay, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda yolcuların inip binmesi sırasında çocuk arabalı bir kadın yolcu ile erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası itiş kakış yaşandı. Olaya ilk önce tramvayda bulunan yolcular müdahale ederken, çevik kuvvet ekipleri de müdahalede bulunarak tarafları ayırdı.

Kadın, kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu. Çevik kuvvet ekipleri aralarında gerginlik olan yolcuları ifadelerini almak üzere tramvaydan indirdi.

Tramvay yaşanan gerginliğin ardından seferine Atakum istikametine doğru devam etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayda gerginlik: Çevik kuvvet olaya müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tramvayda gerginlik: Çevik kuvvet olaya müdahale etti - Son Dakika
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