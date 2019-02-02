Samsun İhracatta Çıta Yükseltti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 281 firmanın, 145 ülkeye 634 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 281 firmanın, 145 ülkeye 634 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştirdiğini söyledi.



Başkan Salih Zeki Murzioğlu, 2017 Ocak-Aralık döneminde 462 milyon 769 bin dolar ihracat gerçekleştiren Samsun'un, 2018 Ocak-Aralık döneminde yüzde 37 artışla 634 milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. 2017 yılında Samsun'dan 264 firmanın ihracat yaptığını belirten Başkan Murzioğlu, 2018 yılında ise 281 firmanın ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.



145 ülkeye ihracat yapıldı



Şehirlerin büyüklüğünün artık nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla anıldığını ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Verilere baktığımızda, 2018 Ocak-Aralık döneminde ilimizden 145 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke ise sırasıyla; Hollanda, Tunus, Almanya, Filipinler ve Rusya Federasyonu oldu. Yaptığımız ihracat ayrıca, Türkiye ortalamasının da üzerinde gerçekleşti. Samsunumuzun her şeyiyle gurur duyuyoruz ama yine de ihracatımız istenilen seviyede maalesef değil. Ancak oda olarak, Samsun'un ihracatta hedef olarak koyduğumuz stratejiler belli. Bunlardan biri de Samsun merkezde yeni bir organize sanayi bölgesinin oluşturulması. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Samsun'da atıl durumda olan bir tersane alanımız var. Ayrıca, TİGEM arazisi içerisinde 2 bin 400 dönümlük de tarım dışı bir arazi var. Buraların birleştirilerek organize sanayi yapılması için çaba harcıyoruz. Eğer bu olursa Samsun'da ihracatımız da istihdam da iki katına çıkar. Sanayide bir yerlere gelmek istiyorsak bahse konu alanların acil olarak organize sanayi bölgesi alanına dönüştürülmesi lazım. Bugün Samsun'da yatırım yapmak isteyen firmalar var. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız. Çünkü Samsun'un istediğimiz hedefe ulaşması için gücü de var potansiyeli de" diye konuştu.



İhracat Destek Ofisi, ihracatçıya kılavuz kaptanlık yapıyor



Konuşmasında Samsun TSO çatısı altında geçen Kasım ayında faaliyete geçen "İhracat Destek Ofisi"nden de bahseden Murzioğlu, "Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle, ilk aşamada odamızın da arasında bulunduğu 16 ilde, 25 oda ve borsamızda İhracat Destek Ofisi açıldı. İhracat Destek Ofisimiz, ihracatçıya ve ihracat yapmak isteyenlere her konuda kılavuz kaptanlık yapıyor. İhracat Destek Ofisleri uygulamasının amacı ise, ihracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması. Ofisimizde, halihazırda ihracat gerçekleştiren veya ihracatı hedefleyen firmalara Ticaret Bakanlığının Pazara Giriş Belgeleri, Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor Satın Alımı, Küresel Tedarik Zincirine Giriş, Yurtdışı Birim, Yurtdışı Tanıtım, Marka Tescil, Yurtdışı Fuar, Tasarım, Hususi Damgalı Pasaport, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri gibi bilgi ve destek veriliyor. Sürekli de, Ticaret Bakanlığı ile iletişim içindeyiz. Ticaret Bakanlığının sunmuş olduğu destekler kapsamında bilgi almak isteyen üyelerimiz, Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ofisimizle iletişime geçebilir" dedi. - SAMSUN

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