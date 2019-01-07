Son Dakika Haberleri: Samsun İhracatta Rekor Kırdı

Samsun İhracatta Rekor Kırdı

14 dakika önce

Türkiye 2018 yılında ihracatta 168 milyar dolar ile rekora koşarken, Samsun da 646 milyon dolar ile kendi ihracat rekorunu kırdı.

Samsun İhracatta Rekor Kırdı, System.String[]
Türkiye 2018 yılında ihracatta 168 milyar dolar ile rekora koşarken, Samsun da 646 milyon dolar ile kendi ihracat rekorunu kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, 2017 yılında 474 milyon dolar ihracat yapılan Samsun'da, 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 36 artışla ihracatta 646 milyon dolar rakamına ulaşıldı.

Samsun'da ihracatın lokomotifi 2017'ye göre yüzde 186 artışla 156 milyon dolara ulaşan çelik sektörü oldu. Çelik sektörünü, 89 milyon dolar ile otomotiv sektörü ve 70 milyon dolar ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracı takip etti.

Bir diğer önemli ihracat kalemi 60 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve mamulleri olurken, bölgenin önemli ihracat ürünlerinden olan fındık ve mamullerinin ihracatı da 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 41 milyon dolara vardı.

İhracat rakamlarında oransal olarak en büyük atağı ise tekstil ve hammaddeleri sektörü ile yaş meyve ve sebze sektörü yaptı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı geçen yıla göre yüzde 384 artışla 1 milyon 13 bin dolara çıktı, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 216 artışla 1 milyon 360 bin dolara ulaştı.

İhracatı en çok düşen sektör ise mücevher oldu. Mücevher sektöründe ihracat geçen yıla göre yüzde 94 azaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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