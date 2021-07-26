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Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika

Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak

26.07.2021 14:17
Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un tarihinde bu yıl ilk defa 1 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un tarihinde bu yıl ilk defa 1 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 20219-2020 yılı ve TİM 2021 raporları sonuçlarına göre Samsun, hem üretimden net satışta hem de ihracat rakamlarıyla yükselişe geçti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TİM rakamlarına bakıldığında Samsun'un tarihinde bu yıl ilk defa 1 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Sanayi sektörünün en değerli verilerini yansıtan İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl yayımladığı Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'ne göre son yıllarda Samsun yükselişe geçti. Üretimden net satışların baz alınarak hazırlanan raporda 2020 yılı verilerine göre Samsun'dan İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasına 6, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun arasına da 7 firma girmeyi başarmıştı. Karadeniz illerine bakıldığında ise, ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında Samsun, hem firma, hem de ihracat rakamlarıyla başı çekti.

Samsun, sıralamasında çıta yükseltti

2019 yılında İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına Samsun 3 firma ile girmişti. 2019 yılında İSO ilk 500 firma arasına en fazla sayıda firma 169 adet ile İstanbul'dan yer alırken, İstanbul'u 41 firma ile İzmir, 36 firma ile Kocaeli ve Ankara takip etti. İSO ilk 500 listesine toplam 50 il girmeyi başardı. Samsun ili 2019 yılında 3 firma ile girdiği listede 21'inci sırada, 3.01 milyar TL üretimden net satış ile 27'nci sırada, 200 milyon dolarlık ihracat ile 22'nci sırada yer aldı. Samsun, 2019 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına ise, 11 firmayla adını yazdırdı. 2019 yılında İSO ikinci 500 firma arasına 151 firma ile yine İstanbul girerken, onu 38 firma ile İzmir, 37 firma ile Kocaeli, 35 firma ile Gaziantep ve Bursa illeri takip etti. İSO ikinci 500 listesine ayrıca, toplam 46 il girdi. Samsun 11 firma ile Türkiye sıralamasında 13'üncü sırada, 3.59 milyar TL üretimden net satış ile 12'nci sırada, 284.3 milyon dolarlık ihracatı ile ise, 7'nci sırada yer aldı.

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun ilk sırada

Açıklanan raporun 2020 yılı verilerine bakıldığında ise, İSO ilk 500 listesine toplam 51 il girmeyi başardı. Listeye en fazla sayıda firma; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Bursa illerinden girdi. Samsun, İSO ilk 500 listesinde; 6 adet firma ile bir önceki yıla göre 21'inci sıradan 18'inci sıraya, 6.4 Milyar TL üretimden net satış ile 27'inci sıradan 23'üncü sırada, 310.6 milyon dolarlık ihracatı ile 22'inci basamaktan 16'ncı sıraya yükseldi. 2020 yılında İSO ikinci 500 listesine ise, toplam 44 il girdi. Listede en fazla firmayla yine İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa ve Ankara illeri takip etti. Samsun, 2020 İSO ikinci 500 listesinde; 7 adet firma ile 15'inci sırada, 2.9 milyar TL üretimden net satış ile 15'inci sırada, 171.1 milyon dolarlık ihracatı ile 11'inci sırada yer aldı.

Adım adım hedefe

Samsun'un son yıllarda gerek ihracat rakamlarında gerekse büyük sanayi kuruluşları arasında çıta yükselttiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şunları söyledi:

"Rakamlara baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre 2019 yılında Samsun, ilk altı ayda 349 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk altı ayında ise, ihracatımız 327 milyon dolar. Bu yıl ki rakamlara baktığımızda ilimizin tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat hedefini aşacağını öngörüyoruz. TİM raporlarına göre ilimiz 2021 yılının ilk altı ayında geçen yıla oranla yüzde yüz bir artışla 616 milyon dolar ihracat yaptı. Bizim yıllardan beri bir hedefimiz vardı. O da 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek. İnşallah bunu bu yıl gerçekleştirerek, 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız. Sanayicilik, kolay iş değil. Malumumuz dünya pandemi dolayısıyla zorlu bir süreçten ve sınavdan geçiyor. Tüm olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz üretmeye, katma değer yaratmaya devam ettiler. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Her şeye rağmen üretim azminden asla ödün vermeyen tüm firmalarımızı emeklerinden dolayı, özverilerinden dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hem ülke olarak hem de şehir olarak daha iyi yerlere geleceğiz." - SAMSUN

Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak

Türkiye, İhracat, Samsun, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


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