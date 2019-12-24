Samsun iki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun iki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları... - Son Dakika

Samsun iki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları...

7 saat önce

İki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları anlattıSAMSUN'DA geçen hafta 2 kişinin öldüğü okul servis minibüsünün yaptığı kazada, kardeşi Sude ile birlikte yaralanan lise öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı.

İki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları anlattı

SAMSUN'DA geçen hafta 2 kişinin öldüğü okul servis minibüsünün yaptığı kazada, kardeşi Sude ile birlikte yaralanan lise öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı. Şener, Kazada ilk sarsıntıyı yaşadığımda elimle Sude'yi tuttuğumu hatırlıyorumö dedi.

Kaza, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. yönetimindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs, başka bir otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'EVE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK'

Kazada, kardeşi Sude ile birlikte serviste olan 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı. Şener, 'Birkaç arkadaşı bıraktıktan sonra bir anda sarsıntı yaşadık. Galiba orta refüje çarptık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra sesler duydum, birileri benle konuşuyordu. Ambulansa bindirildim, önce bir özel hastaneye götürüldüm, daha sonra OMÜ Hastanesi'ne sevk edildim. Bir haftadır hastanede tedavi görüyorum. Kazada hayatlarını kaybeden Batuhan ve Işıl'ı pek fazla tanımıyordum, ama servise binince birbirimize selam verirdik. Şu an yoğun bakımda olan arkadaşlarım var ve durumları kötü, onların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Serviste kardeşim Sude'de de vardı. Kazada ilk sarsıntıyı yaşadığımda elimle Sude'yi tuttuğumu hatırlıyorum. Sonra yerde yatarken yanımda gördüğümü hatırlıyorumö diye konuştu.

Yunus Emre Şener'ın kardeşi Sude'nin ise OMÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor. Kazada ağır yaralanan Sude'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun iki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları...

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

20 atın katledilmesi olayı ABD'yi sarstı! Polis her yerde sorumlu ya da sorumluları arıyor
Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:58 Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı - TEL - Son Dakika
19:58 Adana'da otomobil sele kapıldı - Son Dakika
19:58 ABD, Zambiya'nın talebiyle Lusaka Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
19:58 Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi - Son Dakika
19:58 AK Parti Antalya teşkilatı, Akseki'de - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:03:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun iki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]