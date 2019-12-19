Samsun iki öğrencinin öldüğü kazada acı detay - Son Dakika

İki öğrencinin öldüğü kazada acı detay (2)

LİSELİ YILMAZ, TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen servis minibüsünde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Batuhan Yılmaz (16) için Terme ilçesine bağlı Kumcağız Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Batuhan Yılmaz'ın babası Basri, annesi Nuray Yılmaz ile babaannesi Emine Yılmaz'ın yanı sıra; Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı.

Kılınan namazın ardından Batuhan Yılmaz'ın cenazesi Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.