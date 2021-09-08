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Samsun ikinci doz Kovid-19 aşısında da mavi olmak istiyor - Son Dakika

Samsun ikinci doz Kovid-19 aşısında da mavi olmak istiyor

08.09.2021 12:56
Samsun ikinci doz Kovid-19 aşısında da mavi olmak istiyor, System.String[]

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında ikinci dozda yüzde 66 olan aşılama oranını yüzde 75'e yükselterek Samsun'u ikinci dozda da maviye taşımak istediklerini bildirdi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında ikinci dozda yüzde 66 olan aşılama oranını yüzde 75'e yükselterek Samsun'u ikinci dozda da maviye taşımak istediklerini bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında yaşanabilecek Kovid-19 kaynaklı hastane yatışlarının önüne geçilebilmesi için aşı dozlarının tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

Samsun'un birinci dozda yüzde 75 aşılama oranını geçerek mavi renge ulaştığına işaret eden Oruç, "Artık hedefimiz ikinci dozda yüzde 66 olan oranımızı yüzde 75'e yükselterek ilimizi ikinci dozda da maviye taşımak. Samsun olarak bunu el birliğiyle başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'da yürütülen aşı çalışmaları ve ilçelerin aşı oranları hakkında bilgi veren Oruç, şöyle devam etti:

"6 Eylül Pazartesi günü itibariyle Kovid-19'la mücadelede yeni bir sürece girdik. Bu tarih itibariyle hem okullarımızda yüz yüze eğitim başladı hem de aşı sürecini henüz tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş 18 yaş üstü vatandaşlarımız için birçok noktada negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi.

Toplumsal sağlığımızın korunması için yürütülen bu süreci, bir zorunluluk olarak değil, sağlığımızı korumak için bize sunulan bir imkan olarak görüp fırsata çevirmemiz, kış döneminde hasta sayılarımızın yeniden artmaması için büyük önem arz ediyor."

Aşılanma oranlarının yükselmesiyle yoğun bakımdaki yatış oranlarında ciddi düşüş yaşandığının altını çizen Oruç, "Ancak veriler bize özellikle şubat, mart, nisan aylarında tek doz ya da iki doz Sinovac aşısı olan, hakları olduğu halde ikinci ve üçüncü doz tamamlama aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızda aşının koruyucu gücünün artık azalmaya başladığını ve bu kişilerde daha çok hastane yatışı görüldüğünü gösteriyor. Yani aşısını erteleyen vatandaşlarımız süratle aşının koruyucu alanının dışına çıkıyor." bilgisini verdi.

Kış aylarında yaşanabilecek Kovid-19 kaynaklı hastane yatışlarının önüne geçilmesi için herkesin aşılarını tamamlaması gerektiğini aktaran Oruç, aşısını erteleyen vatandaşların aşılarını yaptırmasını ve ilçelerin aşıda ortak hareket etmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Sağlıklı eğitim ve güvenli okul hedeflerine ulaşabilmek için ikinci dozda yüzde 66 olan aşılanma oranının yüzde 75'e yükseltilmesinin şart olduğunu vurgulayan Oruç, devlet tarafından aşıya ulaşım anlamında her türlü imkanın sunulduğu bu ortamda, artık çocukların sağlıklı bir şekilde okula devam edebilmesi için herkesin aşısını yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Çocukların online eğitimden sıkıldığını, tabletle dost olmaktan yorulduğunu ifade eden Oruç, "Okulunu özleyen, arkadaşlarını özleyen çocuklarımıza bunu borçluyuz. Lütfen hiç vakit kaybetmeden evimize en yakın aşı merkezine başvurarak, mutlaka aşımızı yaptıralım." dedi.

Rahatça sinema, konser gibi sosyal etkinliklere katılıp, şehirler arası seyahatlerin daha kolay planlanmasının, hayatın normale dönmesinde aşının etkili olacağını anlatan Oruç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Bugünden itibaren haftalık olarak tüm vatandaşlarımızın bilgilenmesi için 18 yaş üstü hedef nüfusa göre ikinci doz aşı renk haritalarımızı sosyal medya adreslerimizden yayınlamaya başlıyoruz. Tüm ilçelerimiz yaşadıkları yerdeki durumu haftalık olarak yayınlayacağımız bu tablolardan takip edebilirler. İlçelerimiz birinci dozda gösterdikleri ortak mücadeleyi, ikinci dozda da göstermeliler. İnşallah hepimizin göstereceği ortak çabayla, virüs gücünü daha hızla kaybedecek ve önümüzdeki aydınlık günlere, daha kolay ulaşacağız. Samsun olarak bunu el birliğiyle başarabileceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum."

Samsun ikinci doz Kovid-19 aşısında da mavi olmak istiyor

COVIRAN Bereket, Hastane, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ikinci doz Kovid-19 aşısında da mavi olmak istiyor - Son Dakika


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