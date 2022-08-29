Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama

29.08.2022 20:37
Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde polise tüfekle ateş açması sonucu vurularak etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden 1 adet ekmek bıçağı çıktığını, 1 adet de suç kaydının bulunduğunu açıkladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde polise tüfekle ateş açması sonucu vurularak etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden 1 adet ekmek bıçağı çıktığını, 1 adet de suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Emniyet, olayla alakalı adli ve idari işlemlere başlandığını da duyurdu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Ağustos 2022 günü saat 14.40 sıralarında ilimiz Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi, Hasan Çakan Caddesi üzerinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip aracının devriye hizmetlerini ifa ettiği sırada, ismi sonradan tespit edilen Ö.A. isimli şahsın sırtında tüfekle yaya olarak geçtiğinin görülmesi üzerine, ekip görevlileri şahsı kontrol etmek için araçtan inip şahsa 'dur' ihtarında bulunmuş, şahıs 'dur' ihtarına uymayarak sırtında bulunan av tüfeğini eline alarak ekip otosundaki görevli personelleri hedef alarak ateş etmiş, görevlilerce gerekli tedbirler alınarak şahsa teslim olması yönünde uyarılarda bulunulmuş, akabinde müdahale yapılarak şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Şahıs yaralı bir şekilde 112 ekipleri ile hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan müdahalelere rağmen hastanede eks olmuştur. Şahsın üzerinden 1 adet ekmek bıçağı çıkmış olup 1 adet de suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Olayda görevli personeller ve çevrede bulunan vatandaşlarda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiş, konuyla alakalı

olarak adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 20:37:50. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement