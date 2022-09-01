Samsun'da 1 ayda 96 silah, 331 kesici alet ve 1173 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 1 ayda 96 silah, 331 kesici alet ve 1173 aranan şahıs yakalandı

01.09.2022 17:58
Samsun'da 1 ayda 96 silah, 331 kesici alet ve 1173 aranan şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ağustos ayında 96 silah, 331 kesici alet ve bin 173 aranan şahsı ele geçirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ağustos ayında 96 silah, 331 kesici alet ve bin 173 aranan şahsı ele geçirdi. Ayrıca 1 ayda 29 bin 284 araç ve sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkının huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde bir dizi uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Bu uygulamalar çerçevesinde çok sayıda suç unsuru ve suçlu ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada denetimler ve uygulamalar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"01 Ağustos-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında toplam 281 bin 446 şahsın GBT kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam bin 173 aranan şahıs yakalanmıştır. 139 bin 683 araç kontrol edilerek 29 bin 284 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 908 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Yapılan çalışmalarda; 66 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet kurusıkı tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet şarjör, 564 adet çeşitli çaplarda fişek, 331 adet kesici alet, 24 bin 82 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 6.519,408 gr. esrar, 1.740,06 gr Metamfetamin, 468,07 gr. sentetik kannabinoid (Bonzai), 263 adet ecstasy hap, 197 kök kenevir, 7,64 gr kokain, 1 adet balistik yelek, 1 adet sahte çek yaprağı, bin 658 paket sigara, 1 şişe (2 litre) kaçak içki, 469 bin dal boş makaron, 134 bin 288 dal dolu makaron, 3 bin 912 adet cinsel içerikli ürün, 19 paket (19 kilogram) kaçak tütün, 52688 kilogram açık tütün, 12 şişe (12 litre) etil alkol, bin 548 adet TAPDK bandrolü, 52 adet içki aroması, 29 adet sigara sarma makinası, 3 adet kompresör ve aparatı, 20 bin 400 adet boş sigara paketi ve 320 adet naylon poşet ele geçirilmiştir." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 1 ayda 96 silah, 331 kesici alet ve 1173 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1 ayda 96 silah, 331 kesici alet ve 1173 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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