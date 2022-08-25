Motorize Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacak - Son Dakika
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Motorize Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacak

25.08.2022 17:57
Motorize Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacak

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan Narkotim ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7/24 hizmet verecek.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan Narkotim ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7/24 hizmet verecek.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının, daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi, suçun oluşmasının önlenmesi, madde bağımlıları ve sokak satıcıları üzerinde baskı oluşturmak ve narkotik maddelerin sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın koordinesinde Narkotimler kuruldu. Narkotim ekipleri, şehrin birçok noktasında toplumu, özellikle de gençleri uyuşturucu illetinden korumak adına, 7/24 zehir tacirlerinin peşinde olacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile alakalı yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu suçlarının önüne geçmek için vatandaşların dijital ortamda seri bir şekilde ihbarda bulunması amacıyla 'Uyuma', gençlerimize yönelik düzenlenen 'Narkorehber', annelerimizin farkındalığını artırmak için 'En İyi Narkotik Polisi; Anne', uyuşturucu ticareti ve madde bağımlılık risk faktörlerini belirleme faaliyetlerinde kullanılabilecek bilgilere ulaşmak amacıyla 'Narkolog' projeleriyle de tavizsiz bir şekilde uyuşturucuyla mücadelemize devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motorize Narkotim ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacak - Son Dakika

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