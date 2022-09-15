İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor

15.09.2022 17:24
İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığınca fuarda açılan stantta, tarımla ilgilenen vatandaşların traktörlerinin römorklarına reflektör takılması, yanıp sönen flaşörlü sarı ışıkların özellikle gece kullanılması yönünde vatandaşlara broşür verilerek bilgilendirme yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, son 5 yıl içinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 27'sine tarım araçlarının karıştığı belirtildi.

Trafik Şube Müdürlüğünce tarım araçlarının karışmış olduğu kazaları en aza indirmek maksadıyla 7. Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşların bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, kaza esnasında hayati öneme sahip örnek ROPS demiri (koruma çerçevesi) ve seyir esnasında görünürlüğü artıran reflektör ile sarı çakar lamba gibi malzemelerin sergilendiği stantta vatandaşlara bilgi sunulduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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