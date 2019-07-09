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Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

48 dakika önce

Samsun İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 3. Dönem Toplantısı Vali Yardımcısı Hasan Öztürk'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, System.String[]
Samsun, Söz, Güncel
Samsun İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 3. Dönem Toplantısı Vali Yardımcısı Hasan Öztürk'ün başkanlığında gerçekleştirildi.
Öztürk, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılında il genelinde 576 proje olduğunu söyledi.
Söz konusu projelerin 301'inin yatırımcı kurum ve kuruluşlarla 275'inin belediyeler tarafından yürütüldüğünü ifade eden Öztürk, "Projelerin toplam tutarı 6 milyar 405 milyon TL'dir. Bu projelere 2019 yılında bir milyar 308 milyon ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 418 milyon 299 bin lira kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 32'ye tekabül etmektedir." dedi.
Öztürk, 2019 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:46 Kaynak: AA
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