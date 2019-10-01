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Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

18 dakika önce

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Hasan Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

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Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Hasan Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Öztürk, DSİ'de düzenlenen toplantıda 576 projeden 329'nun yatırımcı kurum ve kuruluşça 247'sinin belediyelerce yürütüldüğünü kaydetti.

Projelerin toplam tutarının 6 milyar 623 milyon olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu projelere 2019 yılında bir milyar 382 milyon ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 620 milyon 556 bin lira kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 45'e tekabül etmektedir." dedi.

"İl genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 576 projeden 123'ünün dönem sonu itibariyle tamamlandığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Söz konusu projelerin 325'i yıllara sari olarak devam etmektedir. 27'si ihale aşamasında gelmiş olup 101 projeye ise henüz başlanmamıştır. Yapılacak yatırımların zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları ve herhangi bir sorun olduğu zaman valilik makamını bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. 2019 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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