- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı: "487 projenin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL" Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Dr.

- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı:

"487 projenin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL"

SAMSUN - Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da bulunan 487 projenin toplam tutarının 5 milyar 132 milyon TL olduğunu, 2020 yılı için nakdi gerçekleşmenin ise yüzde 24 olduğunu söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı fiziksel mesafe kuralına uygun olarak gerekli tedbirler altında İl Emniyete Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Tüm kamu-kurum yetkililerinin de katıldığı toplantıda kurumların faaliyetleri ve koordinasyon gerektiren konular hakkında görüşler bildirildi. Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun'da göreve yeni başladığını ifade eden Dr. Zülkif Dağlı, "2 hafta önce Samsun'da göreve başladım. İnşallah hep birlikte tüm kamu kurumlarımız ve Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerimiz ile üniversitelerimiz ile STK'larımız ile ve değerli basın mensuplarıyla güzel bir çalışma ortamını hep birlikte gerçekleştiririz, diye temenni ediyorum. İnşallah ilimiz açısından güzel gelişme ve çalışmalara hep birlikte imza atarız. İl Koordinasyon Kurulu gerçekten önemli. Bu manada yapılan çalışmalar Samsun, ülkemiz ve halkımız için değerli. Herkese hizmet ve katkısı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bu hizmet kervanında sizlerle birlikte bir nebze de olsa katkı verebilir ve gayret gösterebilirsek, güzel şeyleri ilimiz için yapmış oluruz" dedi.

"487 projenin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL"

Samsun'da yapılması düşünülen ve yapımı devam eden projelerin maliyetleri hakkında bilgi veren Vali Dağlı, "Haziran 2020 itibarıyla ilimizde 487 projemiz var. Projelerin 323'ü yatırımcı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen projeler. 164 proje ise belediyelerimiz tarafından yürütülen projelerdir. Projelerimizin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL'dir. Bu projelere 2020 yılında 1 milyar 52 milyon TL ödenek ayrılmış durumda. Uygulama sonucuna göre bunun 247 milyon 138 bin TL'si harcanmış. Yani nakdi gerçekleşme yüzde 24'e tekabül ediyor. Bu rakamların birkaç ay öncesinde olduğunu düşünürsek normal. Pandemi sürecini de göz önüne kattığımız zaman bu gerçekleşmenin hiç de göz ardı edilmeyecek rakamlar olduğunu, asıl gelişmelerin, rakamın yılın bitiminden sonraki ilk toplantıda görülebileceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu yatırımcı kurum müdürlerimiz gayet iyi bilirler. Toplantımızda ilimiz için koordinasyonu gerektiren konulara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Toplantının İl Emniyet Müdürlüğünde gerekli tedbirlerin alınarak yapıldığının altını çizen Dağlı, ayrıca şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde toplantılarımız mecburen böyle yapılıyor. Maskeli, fiziksel mesafeli olarak yapmak durumundayız. Bu bakımdan her türlü toplantıyı çok fazla uzatmamaya gayret ediyoruz. Bu salon uygun olduğu için burayı tercih ettik. Valilik toplantı salonunda bu toplantıyı yapamadık."

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve şehrin önde gelen kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Zülkif Dağlı, Samsun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
22:47
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
18:01
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 23:34:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]