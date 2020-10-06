Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 528 projenin toplam tutarı 5 milyar 664 milyon TL Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, il genelinde bulunan 528 projenin toplam tutarının 5 milyar 664 milyon TL olduğunu söyledi.

- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

528 projenin toplam tutarı 5 milyar 664 milyon TL

SAMSUN - Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, il genelinde bulunan 528 projenin toplam tutarının 5 milyar 664 milyon TL olduğunu söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda geniş korona virüsü önlemleri kapsamında tüm kamu kurum ve belediyelerin amirlerinin katılımı ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Kurumlarının çalışmalarını aktardığı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

"528 projenin toplam tutarı 5 milyar 664 milyon TL"

Projeler hakkında bilgiler veren Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Eylül ayı itibariyle ilimiz genelinde 528 proje bulunmakta olup bunun 348'i yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 180'i belediyelerimizce yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 5 milyar 664 milyon TL'dir. Bu projelere 2020 yılında 1 milyar 209 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 466 milyon 754 bin TL kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 39'a tekabül etmektedir. Bu kapsamda, il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 528 projeden 104'ü dönem sonu itibarıyla (Eylül) tamamlanmış, 320'si yıllara sari olarak devam etmekte, 45'i ihale aşamasına gelmiş, 5 proje tasfiye edilmiş, 3 projenin yer teslimi yapılmış, 51 projeye ise henüz başlanmamıştır" dedi.

Vali Dağlı ayrıca şunları söyledi:

"Yapılacak olan yatırımların zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşlarımızın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaları ve herhangi bir sorun olduğu zaman valilik makamını bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. 2020 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Toplantı, Vali Dağlı'nın açıklamalarının ardından basına kapalı şekilde devam etti.

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika Ekonomi

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