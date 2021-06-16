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SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK - Son Dakika

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK

16.06.2021 10:05

SAMSUN'da aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 'Sabah saatlerinde yarım saat içerinde bin doz aşı yaptık. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bakışlarının değişmesi bizi mutlu ediyor' dedi.

SAMSUN'da aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 'Sabah saatlerinde yarım saat içerinde bin doz aşı yaptık. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bakışlarının değişmesi bizi mutlu ediyor' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK'ya kayıtlı bütün çalışanların aşı programına eklendiğini duyurmasından ardından aşılama süreci hız kazandı. Samsun'da yapılan aşılamada günlük rekor kırılarak dün 10 bin doz aşı rakamı aşıldı. Bugün ise aşı polikliniklerinde yoğunluk devam ediyor. Samsun'da sabah saatlerinde yarım saat içinde bin doz aşı yapılarak yeni bir rekor kırıldı.

'SAMSUN'DA 650 BİN DOZ AŞI YAPILDI'

Aşılama süreci hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 'Samsun'da geçen hafta başlattığımız aşı kampanyası ile beraber dün 10 bin doz aşı yapıldı. Bugün de sabah saatlerinde yarım saat içerinde bin doz aşı yaptık. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bakışlarının değişmesi bizi mutlu ediyor. Çok kısa zamanda daha fazla kişiyi aşılayarak, pandeminin üstesinden geleceğiz. Samsun'da 650 bin doz aşı yapıldı. Bugün aşı randevularında da yeni kapasiteleri açtık. Toplum olarak büyük bir kampanya yürüterek aşılanmayan kimse kalmasın istiyoruz. SGK'lıların ve 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı sırası geldi. Aşı sırası gelen herkesin aşı merkezlerimize, sağlık tesislerimize başvurarak aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Şu an Samsun'da 780 bin hedef nüfusumuz var. Bugün itibari ile 650 bin dozu geçmiş olduk. Yeni grupların eklenmesiyle beraber sayılarımız da artacak. Toplumuzun yüzde 70'ini aşıladığımız zaman pandemiden kurtulmuş olacağız' diye konuştu.

'BU YOĞUNLUK BİZİ YORMUYOR'

Aşılanan insan sayısının arttığını söyleyen Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde aşı ekibinde yer alan hemşire Handan Mecid, 'Tüm Samsun halkını aşı olmaya bekliyoruz. Pandemi sürecini başarı ile atlatabilmemiz için aşılama şart. Dün çok yoğunduk ama bu yoğunluk bizi yormuyor. Halkımızın çekinmeden ve korkmadan gelmesini bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'HERHANGİ BİR YAN ETKİ HİSSETMEDİM'

Aşı olmak için gelen Erol Ünal, 'Samsun'da gümrük müşaviriyim, aşımı olmak için geldim. 182'yi arayarak çok kısa süre içerisinde randevumu aldım. Hastanede de hiç beklemeden aşımızı olduk. Aşı olurken acı hissetmedim, yaklaşık 15 dakikadır buradayım herhangi bir yan etki hissetmedim' dedi.

Aşı olan Yücel Özden ise, 'Aşımı olalı yaklaşık 20 dakika oldu ve herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Herkesin kolayca randevularını alarak aşı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Kısa süre içinde bağışıklık kazanmamız herkesin temennisi' diye konuştu.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK
SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK
SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK
SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK

İl Sağlık Müdürü, Samsun, Oruç, doz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ: 30 DAKİKADA BİN DOZ AŞI YAPTIK - Son Dakika


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