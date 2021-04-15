Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Kısmi düşüş rehavete neden olmasın" - Son Dakika

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki kısmi düşünün rehavete neden olmaması uyarısında bulundu.

Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un koronavirüsün mutasyon kaynaklı hızlı yayılımı nedeniyle vaka sayılarında artış yaşadığı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu zorlu sürecin seyrini günlük olarak yapılan Kovid-19 veri tablosu analizleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle takip ettiklerini anlatan Oruç, "Veriler bize ilimizdeki vaka artış hızının kısmi olarak azaldığını, bir plato tablosuna doğru ilerleme şansına sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan verilerde de ilimiz, halen yüksek olan vaka sayısına rağmen vaka azalışı yaşayan Türkiye'deki iki ilden biri oldu." dedi.

İlçelerin rakamlarının haftalık olarak değişim gösterdiğine işaret eden Oruç, yüksek vaka artışı gösteren bir ilçenin iki hafta sonra azalış çizgisi oluşturabildiği gibi aynı dönemde vaka sayısı düşük bir ilçede vaka sayısının bir hafta içinde yeniden artmaya başlayabildiğini belirtti.

İlçelerdeki vaka sayıları konusunda bilgi veren Oruç, şöyle devam etti:

"Ladik ilçemizde geçen haftaya oranla insidans hızında yüzde 74,95 artış görülürken, Asarcık ilçemizdeki insidans hızının yüzde 53,15 azalmasının nedeni tam olarak bu durum. Bu tablo ilçelerimizin kendi korona hikayelerini bir nevi kendilerinin yazdığını, artış ve azalışların tamamen sürece ve önlemlere yaklaşımlarına bağlı olarak değişim gösterdiğini bize anlatıyor. Yani her ilçemiz korona haritasındaki yerini kendi oluşturuyor. Bu çerçevede ilimizin 3-9 Nisan tarihlerine ait Kovid-19 haritasını incelediğimizde, Ladik, Salıpazarı, Terme, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerimizde halen artış devam etse de kalan 12 ilçemizde insidans hızlarında, istediğimiz oranlarda olmasa da kısmi bir düşüş olduğunu görüyoruz."

Oruç, kısmi düşüşün ramazan ayında hem ilçeler hem de Samsun adına büyük fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Bu azalış eğrisini kalıcı hale getirme ve hedefimiz olan mavi renge ulaşma şansına sahibiz. Bu şansı kullanmak için öncelikle vaka sayımızın hala yüksek olduğunu, kısmi düşüşün kesinlikle bizim için rehavet duygusuna neden olmaması gerektiğini, düşüşü kalıcı hale getirmenin ramazan ayındaki yaklaşımımızla belirleneceğini kabul etmeli ve buna göre davranmalıyız. Kısmi düşüş rehavete neden olmasın. Eğer kurallara uyup en yakınlarımızla bile iftarlarda bir araya gelmez, kalabalık ortamlarda tüm önlemlere uyup teravih namazlarımızı çekirdek ailemizle kılarsak, yani virüsle aramıza mesafe koyarsak elde ettiğimiz kısmi düşüşü kalıcı hale getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Vaka düşüşü başladı, biraz gevşeyelim" düşüncesine kapılınması halinde kısmi düşüşten faydalanma şansına sahip olmadan tekrar yükseliş tablosuyla karşılaşılabileceğine dikkati çeken Oruç, "Bu kararı hep beraber vereceğiz. Artık virüsün yayılım hızını ve bulaş oranını nasıl artırdığını çok daha iyi biliyoruz. Tüm Samsunlulardan sağlık çalışanları olarak isteğimiz, ramazan ayının sunduğu bu fırsatı değerlendirerek bize vaka sayılarını düşürüp, hastanelerimizin üzerindeki baskıyı azaltmada yardımcı olmaları. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını azaltıp sağlıklı, huzurlu bir bayrama ulaşacağız." diye konuştu.