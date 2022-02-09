Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Milli aşımız TURKOVAC en büyük güvencemiz" - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yerli aşı TURKOVAC'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede en büyük güvenceleri olduğunu belirtti.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki salgın süreci ve aşı uygulamasının son durumu hakkında bilgi verdi.

Omicron varyantının hızlı bulaştığına ve Samsun'da vaka artışlarının bu hafta da devam ettiğine işaret eden Oruç, bu artışın bir süre daha devam edeceğini vurguladı.

Her hafta adeta ikiye katlanarak ilerleyen bu artış sonucu, Samsun'da vaka insidans hızının yüz binde 450,49'dan 704,83'e yükseldiğine dikkati çeken Oruç, "Sadece son bir hafta içinde, şehrimizde pozitif tanı alan veya pozitif temaslısı olarak karantinaya girmesi nedeniyle koronayla tanışmak zorunda kalan kişi sayısı 50 bine yaklaştı. Omicron bu hızla yayılma imkanı bulmaya devam ederse, önümüzde günlerde daha çok insanımız koronayla bu zorunlu tanışmayı yaşayacak." ifadesini kullandı.

Önlemlerin arka plana itilmemesi uyarısı

Yükselen vaka artışlarının bir an önce tersine çevirmek için tüm önlemleri eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Oruç şöyle devam etti:

"Hayat konforumuzdan taviz verip yeniden maske mesafe önlemlerine dikkat etmek, hepimiz için artık bir gereklilik haline geldi. Vaka sayıları yeniden azalmaya başlayana kadar, lütfen ev ziyaretlerine en az 2 haftalık bir ara verelim. Bu süre zarfında kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. 'Hastalık hafif geçiyor, nasılsa kimseye bir şey olmuyor.' düşüncesiyle Omicron'a grip muamelesi yapıp önlemleri geri plana itmeyelim. Adeta uçaktan paraşütsüz atlar gibi davranıp kendimizi ve sevdiklerimizi koronayla tanışmak zorunda bırakmayalım. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız halen ölümcül risk altında. Onların hayatlarını kaybetmesine neden olmayalım."

Kentteki aşılanma oranları hakkında da bilgiler veren Oruç şunları kaydetti:

"İlimizde neredeyse her 10 kişiden 9'u iki doz aşısını yaptırmış olsa da halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var. Hastalığın bulaş gücünü kırmamız ve ağır hastalık tablosu yaratmasını önlememiz için bu vatandaşlarımızın acilen aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Bu fırsat elimizde. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC artık Samsun'da da uygulanmaya başlandı. Böylece aşı yaptırmamak için hiçbir bahane kalmadı. Bugüne kadar aşı konusunda tereddüt eden, 'Yerli aşımız olsa aşımı yaptırırım.' diyen tüm Samsunluları, randevularını alıp Eğitim ve Araştırma Hastanemizde aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Milli aşımız TURKOVAC en büyük güvencemiz. Ona güvenelim ve TURKOVAC'ın gücüyle şehrimizi koruyalım. Omicron varyantının bu hızlı yayılımına, aşımızın gücü ve maske, mesafe önlemlerine uyumla artık dur diyelim."