Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam deneme alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen buğday ve arpa çeşitlerinin gelişimini takip etmek için Havza'da oluşturulan deneme tarlasında incelemede bulundu.

Sağlam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve ziraat mühendislerinden oluşan ekiple Yeni Mahalle Çoraközü mevkisindeki özel bir firmaya ait 7 bin 900 metrekarelik alanda kurulan deneme tarlasında çeşitlerin gelişme ve adaptasyon durumları incelendi.

Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen kalite ve verimi yüksek çeşitlerin denemesi için oluşturulan tarladan alınacak sonuçların önemli olduğunu belirterek, "Elde edilen sonuçlara göre çiftçilerimizin tarımsal alanlarında ekimlerini tavsiye ve teşvik etmeyi amaçlanmaktayız. Hasattan sonra elde edilen değerlere göre çeşitlerimizin bölgenizdeki kalite ve verim durumları tespiti tamamlanacaktır." dedi.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı ve firmanın Ar-Ge sorumlusu Sencer Gedik de 17 farklı buğday ve 6 farklı arpa tohumluğunun ekimin yapıldığını anlatarak, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Deneme tarlamızda araştırma enstitülerince geliştirilen 7 buğday ve 1 arpa tohumluğu yer almakta." ifadesini kullandı.