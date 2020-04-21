SAMSUN İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı - Son Dakika

SAMSUN İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı

18 dakika önce

İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajıİSPANYA'da bulunan 93 Türk vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'a getirildi.

İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı

İSPANYA'da bulunan 93 Türk vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'a getirildi. Karayoluyla Tokat'ta götürülen vatandaşların, otobüslerinin önüne 'En büyük Türkiye' yazılı pankart asıldı.

Uçakta bulunan 93 Türk vatandaşı, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı ve ateşi yüksek çıkan bazı kişiler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Vatandaşlar, ellerinde bulunan 'En büyük Türkiye' yazılı pankartla poz verdi. Pankartı otobüsün ön camına yerleştiren vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Tokat'ta bulunan yurda yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.

SAMSUN İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı

İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:47 Kaynak: DHA

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