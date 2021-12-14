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SBB TV liste birincisi oldu - Son Dakika

SBB TV liste birincisi oldu

14.12.2021 15:11
SBB TV liste birincisi oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan YouTube kanalı SBB TV, tüm büyükşehir belediyelerinin içinde bulunduğu listede 1. sırada yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan YouTube kanalı SBB TV, tüm büyükşehir belediyelerinin içinde bulunduğu listede 1. sırada yer aldı.

Sosyal Medya Araştırma Şirketi BoomSocial'ın paylaştığı Kasım ayı raporu verilerine göre SBB TV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de önüne geçerek 'etkileşim' kriterinde zirvede yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Üretilen içeriklerle çocuklarımıza, gençlerimize, kadın ve erkek tüm yetişkinlerimize hitap ediyor. Canlı yayınlarla sadece ülkemizde değil, yurt dışından da hemşerilerimize ulaşıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu platformlar ile her yaştan, her meslekten internet kullanıcılarına ulaşarak kültür, sanat, eğitim, spor ve gündeme dair pek çok özgün içerikle yayın yapıyor. Geniş vizyonla oluşturulan SBB TV YouTube kanalı, yayın hayatına başladığı geçen ocak ayından itibaren takipçileriyle etkileşim odaklı bir süreç yürütmekte. Kısa zamanda organik olarak büyüyen ve bu hedef kitlesini önemseyen SBB TV YouTube kanalı, izleyicileri ile güçlü bir iletişim kuruyor. Takipçiler, kanalda yayınlanan içeriklere yorum yaparak, beğenerek, canlı yayınlara katılarak SBB TV'ye büyük destek veriyor.

Kendilerine özel üretilen içerikleri yakından takip eden abonelerin kısa sürede beğenisini toplayan SBB TV, 30 büyükşehir belediyesinin yer aldığı listede araştırmanın YouTube kategorisinde birinci oldu.

Ülkemizin tanınmış Sosyal Medya Araştırma Şirketi BoomSocial'ın paylaştığı Kasım Ayı raporu verilerine göre SBB TV YouTube kanalı tüm büyükşehir belediyeleri arasında birinci sırada yer aldı. Performans analizi raporunda SBB TV; İstanbul, Konya, Bursa, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Sakarya gibi büyükşehir belediyelerini geride bıraktı.

Kısa sürede organik olarak 8 bin 670 aboneye ulaşan SBB TV YouTube kanalı, takipçilerinin beğenilerini, ilgi alanlarını ve yaş gruplarını yakından takip ediyor. Ayrıca hedef kitlesine göre ürettiği dolu dolu içerikler ve canlı yayın programlarıyla da yayın hayatını sürdürüyor.

Yenilikçi, vizyoner yaklaşımlar ve son teknoloji yöntemler ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalarla pek çok alana hizmet ediliyor.

Pandemi döneminde öğrencilere yönelik yayınlarıyla uzaktan eğitime büyük destek veren SBB TV; Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen Kadın Eli Projesi (KEP) ile de girişimci kadınlara rehber olmuş durumda. Çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli videolar, kültür sanat ağırlıklı içerikler, Samsun'un önemli isimleri ile yapılan programlar, sporun nabzını tutan canlı yayınlar ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşılıyor. Projeleri ve içeriklerini oluştururken tüm kurumları sahiplenen ve sürece dahil eden kanalın amacı çok daha fazla kitleye ulaşabilmek. Bu bağlamda kanal, yakında Sağlık İl Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile yürütülecek 'Doktor Saati' programı ve Samsun turizmine büyük katkı sağlayacak içerikler ile gün geçtikçe daha fazla kişiye hitap eden bir platform haline gelme yolunda ilerliyor.

Dijital yenilikleri ve yayıncılık yöntemlerini yakından takip ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise SBB TV için, "Bu yılın Ocak ayında yayın hayatına başlayan SBB TV YouTube kanalı; fikir, emek ve icraat noktasında tümüyle belediyemiz içerisinde üretilen içeriklerle çocuklarımıza, gençlerimize, kadın ve erkek tüm yetişkinlerimize hitap ediyor. Amacımız her yaştan insanımıza kaliteli içerikle ulaşmaktır. SBB TV üzerinden bunu başardığımıza inanıyor, bunun sonuçlarını da aldığımız geri dönüşler ile görüyorum" şeklinde konuştu.

SBB TV liste birincisi oldu
SBB TV liste birincisi oldu
SBB TV liste birincisi oldu
SBB TV liste birincisi oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Youtube, Samsun, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum SBB TV liste birincisi oldu - Son Dakika


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