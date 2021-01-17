Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı
17.01.2021 10:59
Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Pegasus Havayolları'nın Samsun- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere Samsun'dan havalanan PC2797 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, kentte etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen'e iniş gerçekleştiremedi. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanına divert (yönelme) etti.
Saat 08.45'te meydana sorunsuz iniş yapan uçak, yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 10.45'te planlanan meydan olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.
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