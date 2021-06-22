Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul web sitelerinin etkin kullanımında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Samsun İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (İMTAL), Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve liseler arasında eğitim öğretim yılı boyunca okul web sitelerinin etkin kullanımı konusunda düzenlenen yarışmada Türkiye birinciliğini kazandığı bildirildi.

İMTAL Müdürü Hakan Sarıözkan, AA muhabirine, ülke genelinde 52 bin 661 okul arasında birinci seçilmelerinin tesadüf olmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan devam etmesine rağmen idareci, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle okullarının web sitesini etkin kullandıklarını anlatan Sarıözkan, şunlar belirtti:

"Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen kriterler kapsamında okulların web sitelerine her gün 5 haber, 3 duyuru konulması, özgün çalışmaların paylaşılması isteniyordu. Okul olarak ekip ruhuyla çalıştık. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz ve idarecilerimizin gayretleriyle Türkiye genelinde birinci olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz."

Eğitim öğretim yılı başında ülke genelinde okulların web sitelerini kullanma sıralamasında Samsun'un iller arasında 57'nci sırada olduğunu dile getiren Sarıözkan, "Okulumuzun başarısıyla bu sıralamayı 35'inciliğe taşıdık. Gelecek yıl için daha tecrübeli ve bilgiliyiz. Gelecek yılın da birincisi olmak için daha çok gayret ve çalışma içinde olacağız. Bu çalışma ile okulumuzun tanınırlığı ve başarısı da arttı." ifadesini kullandı.

Sarıözkan, elde edilen başarıda müdür yardımcısı Ayşe Aygün, öğretmenler Yavuz Şener, Nail Uyanık, Asiye Yıldız ve Tuğba Tunç ile bilişim teknolojileri bölümü öğrencilerinin azim ve gayretinin büyük rol oynadığını dile getirdi.