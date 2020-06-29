Samsun İtfaiyesi'nden 'piknikçilere' önemli uyarı - Son Dakika

Samsun İtfaiyesi'nden 'piknikçilere' önemli uyarı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 48 aktif müdahale aracı, 232 personel ile bölgenin en iyi itfaiyesi olduklarını söyleyerek, "Uzunca bir süredir evde kalan vatandaşlarımız normalleşme süreci ile birlikte orman ve piknik alanlarına akın etmeye başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 48 aktif müdahale aracı, 232 personel ile bölgenin en iyi itfaiyesi olduklarını söyleyerek, "Uzunca bir süredir evde kalan vatandaşlarımız normalleşme süreci ile birlikte orman ve piknik alanlarına akın etmeye başladı. Sıcak havayla iyice kuruyan otlar ve yapraklar küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geliyor" diyerek yangın tehlikesine karşı uyardı.

Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok


Samsun'da her alanda gerçekleştirilen hizmetlerle kenti daha sağlıklı bir geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi'nin donanımlı İtfaiye teşkilatı, olası felaketlere karşı sürekli hazır durumda. Yangın söndürme faaliyetlerinin yanı sıra kurum içi eğitimlerle vatandaşları da bilinçlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı, 2020 yılının ilk 5 ayında, yangın, arama kurtarma ve su baskınları da dahil olmak üzere toplam 2 bin 772 olaya müdahale etti.


Mangal yakanlar aman dikkat


Normalleştirme ve sosyal hayata dönüşün 1 Haziran itibariyle başlamasıyla birlikte açılan piknik ve mangal sezonuna dikkat çekerek uyarılarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Uzunca bir süredir evde kalan vatandaşlarımız normalleşme süreci ile birlikte orman ve piknik alanlarına akın etmeye başladı. Mangal yakan vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Sıcak havayla iyice kuruyan otlar ve yapraklar küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geliyor. Bu duruma karşı çok dikkatli olmalılar. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişeler orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, işimiz bittiğinde de su dökerek tam olarak söndüğüne emin olmak gerekiyor" dedi.


Araçlarda seyir halindeyken camdan atılan sigara izmaritinin yangınların bir başka sebebi olduğunu da ifade eden Zengin, "Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın günün 24 saatinde hangi şartlarda olursa olsun sürekli halka hizmet etmeyi esas kabul ettiğini de dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 48 aktif müdahale aracı, 232 personel ile Samsun İtfaiyesi'nin bölgenin en iyi itfaiyesi olduğunu da sözlerine ekledi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İtfaiyesi'nden 'piknikçilere' önemli uyarı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
12:22
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
12:19
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
12:12
Hafta sonu kaçamağı yapan Beşiktaş'ın yıldızı, yengeyle denizde aşka geldi
12:10
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
11:46
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
11:37
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
11:24
350 bin ton çimentoyla yapılan ve birçok askere mezar olan İstanbul'un gizli savunma altyapısı: Çakmak Hattı
11:22
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
11:21
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
11:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 13:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun İtfaiyesi'nden 'piknikçilere' önemli uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]