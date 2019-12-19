Samsun itfaiyesinden kadın itfaiyeci adaylarına nefes kesen eğitim - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında yapılan iş birliği protokolü neticesinde üniversite öğrencileri derslerinde gördüğü teorik eğitimleri itfaiyede pratiğe döküyor.



Suluova Meslek Yüksekokulu Mülkiye Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi öğrencilerini ağırlayan Samsun itfaiyesi burada öğrencilere itfaiyecilik eğitimi vererek aldıkları eğitimleri uygulama fırsatı sağlıyor. Buraya gelerek Samsun itfaiyesinin eğitiminden geçen öğrenciler adeta bir itfaiyeci olarak buradan ayrılıyor. İtfaiye Eğitim Merkezi Arama ve Kurtarma Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu'nun gözetiminde yangınlara müdahaleden, arama kurtarmaya türlü eğitimlerden geçen öğrenciler aldıkları eğitimin hakkını vermek adına yorulmak bilmeden çalışıyor.



Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı yapılan protokol neticesinde gelen üçüncü grup öğrencileri ağırladı. 18 kız ve 9 erkekten oluşan gruba İtfaiye Eğitim Aracında kontrollü olarak çıkartılan yangına müdahale etmek üzere önce teorik eğitim verildi. Ardından gaz maskelerini takan öğrenciler alevleri söndürmek için dumanlar arasından aracın içine girdi. Bir binada olabilecek tüm yangın senaryolarının uygulanabildiği araçta öğrenciler alevlere başarılı bir şekilde müdahale etti.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Samsun itfaiyesi hem çalışanlarına hem kurum ve kuruluşlara hem de öğrencilerimize eğitimler vermektedir. Bunlar hizmet içi eğitimler, yangın öncesi hangi önlemler alınacağı, yangın esnasında ne tür müdahalelerde bulunulacağı gibi konulardır. Son 3 haftadır Amasya Üniversitesi ile yaptığımız protokol neticesinde, üniversiteye bağlı Suluova MYO İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerini 3 grup halinde birer haftalık temel itfaiyecilik eğitimlerini almaları için burada ağırlıyoruz. Dolayısıyla şu anda üçüncü grup eğitimlerimiz devam ediyor. Bu grubumuzun çoğunluğu da kız öğrencilerimizden oluşuyor. Öğrencilerimiz bu şekilde hem müdahale hem kurtarma konusunda bu şekilde kısmen de olsa temel itfaiye er eğitimini almaktalar" şeklinde konuştu.



İtfaiye eğitim aracını deneyen ve okuldaki teorik bilgisini pratik bilgiye dönüştürmekten çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Kaplan, "Bu hafta buraya eğitim için geldik. Bu eğitimlerimizden bir tanesi de eğitim aracı içerisinde yanan ateşi söndürmekti söndürdük ve çıktık. Eğitimlerimiz teorik ve pratik olarak ikiye ayrılıyor. Bu sayede hem teoriğini hem de uygulamada nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Böyle eğitimlerin sadece bizim bölümümüz için değil her dalda olması gerekiyor. Bence eğitim çok olumlu gerçekleşti. Umarım ileride göreve başladığımızda da bunları uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Eğitim alan öğrencilerden Kübra Çolak, "Bu eğitimler bizim için çok yararlı. Sadece itfaiyecilik için değil günlük yaşamda da işimize yarar bilgiler aldık. Sonuçta itfaiyeciler bir tabu var. Tabii ki sadece erkekler olabilir güç kuvvet işi diye ama burada sadece güç kuvvet değil kurtarma var. Arama kurtarmanın dışında yangın söndürmek var. Sadece yangından güçten ibaret değil kızlar da bunu yapabilir. Kızlar erkeklerden sadece bir tık güçsüz diye bu algı hoş değil. Biz yapıyoruz söndürüyoruz gayette iyiyiz" diye konuştu.



Hicran Yini ise, "Biz genel olarak teorik bilgiler alıyoruz. Buraya gelerek pratik eğitim almak bizim için çok önemliydi. Eğitimler arasında bugün yangın söndürmek için eğitim aracının içine girdik. İçeride yoğun duman ve gerçek bir yangın vardı. Onu söndürmeye çalıştık. Nefes almak çok zordu ama bütün itfaiyeciler gibi gayret içinde çalıştık" sözlerini kullandı. - SAMSUN