Son Dakika Haberleri: Samsun İyi Genel Başkanı Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

Samsun İyi Genel Başkanı Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

29 dakika önce

Samsun'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Canik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Samsun İyi Genel Başkanı Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı, System.String[]
Samsun'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Canik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Samsun'da Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin'in cenaze törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından partisinin Canik ilçesi bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılış programına katıldı. SKM'nin açılış kurdelesini kesen Akşener, ardından partililerle biraraya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, "Türk geleneğinin en büyük ozanlarından bir büyük abideyi kaybettik. Ozan Arif, örneğin Yaşar Okuyan'ın arkadaşı, benim ağabeyimin arkadaşı, bizlerin de büyüğüydü. Onu son yolculuğuna uğurlamak üzere Samsun'a geldik. O yaş grubundan bir çok büyüğümüzü görme fırsatı bulduk. Allah mekanını cennet etsin" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Samsun'a geldiğimde gördüğüm şey, kadınlarımızın iyi çalıştığıdır. Seçimde alacağımız zafer, kadınlarımızın zaferi olacaktır. AK Parti kadrolarını yorgun buluyorum ve sahada eskisi kadar çalışmadıklarını görüyorum. Biz sıfırdan siyasete başlamış bir partiyiz. Fakat teşkilatımız çok şey yaşadı ve çok iftiraya uğradı. Buna rağmen parasız pulsuz, kendi ceplerinden bir siyasi hayat çizdiler." Akşener açıklamaları sonrasında bir süre partililerle sohbet ettikten sonra ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

Canik, Meral Akşener, İYİ Parti, Samsun, Güncel
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