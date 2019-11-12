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Samsun Jandarmadan "Yaya Trafik Eğitim Parkuru" uygulaması

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Jandarma Trafik Timleri tarafından Mithat Yılmaz Ortaokulunda "2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı " kapsamında "Yaya Trafik Eğitim Parkuru" yapıldı.

Samsun Jandarmadan

SAMSUN (İHA) – Samsun Jandarma Trafik Timleri tarafından Mithat Yılmaz Ortaokulunda "2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı " kapsamında "Yaya Trafik Eğitim Parkuru" yapıldı.


Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Timleri tarafından 07 Kasım 2019 tarihinde Mithat Yılmaz Orta Okulunda "2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı " kapsamında "Yaya Trafik Eğitim Parkuru" yapılmıştır. Öğrenci ve Öğretmenlere yaya güvenliği, bisiklet kullanımı, engelli yolu, yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceğine dair parkurda uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitim esnasında Jandarmanın görev ve sorumlulukları konusunda öğrenci ve idarecilere bilgilendirme yapılmıştır" denildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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