Son Dakika Haberleri: Samsun Kaçak Avcılar, Kızılırmak Deltası'nda Yaban Ördeklerini Telef Etmiş

Samsun Kaçak Avcılar, Kızılırmak Deltası'nda Yaban Ördeklerini Telef Etmiş

1 saat önce

Samsun'da, 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avlanan kişilerce yaklaşık 50 yaban ördeğinin telef edildiği ortaya çıktı.

Samsun'da, 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avlanan kişilerce yaklaşık 50 yaban ördeğinin telef edildiği ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık Perşembe günü, duydukları tüfek sesi üzerine Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na giderek, incelemelerde bulundu. Sesin geldiği bölgeye yönelen ekipleri gören, yüzlerindeki kar maskeleriyle kaçak avlananlar, kaçmaya başladı. Kaçak avcıların, bölgede 50'ye yakın yaban ördeğini telef ettiği belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, bu kişilere tepki gösterdi. Bölgeden kaçan kaçak avcıların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:33 Kaynak: DHA

Aralık, Samsun, Kızılırmak, Yaban, Güncel
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