SAMSUN Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

SAMSUN Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktıSAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak isterken kaldırıma çıkıp, alev alan otomobilinin bagajında 5 kilo uyuşturucu bulunan sürücü Uğur K. (38) adliyeye sevk edildi.

Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak isterken kaldırıma çıkıp, alev alan otomobilinin bagajında 5 kilo uyuşturucu bulunan sürücü Uğur K. (38) adliyeye sevk edildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere el kol hareketi yaparak, tepki gösterdi.

İlkadım ilçesi İkizce Sokak'ta geçen pazartesi akşamı uygulama yapan motorize yunus polisi, 55 ADD 181 plakalı otomobili 'şüphe' üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen, sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takibe alınan otomobilin sürücüsü, kaza yapmasına rağmen kaçmaya devam etti. Derebahçe Mahallesi'nde sıkıştırılınca, farlarını söndürerek gizlenmeye çalışan sürücü, yeniden kaçmak isteyince otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. Bir anda alevler arasında kalan sürücü Uğur K., polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, başından yaralanan Uğur K., Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde yapılan aramada ise 5 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve şarjör ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Uğur K., adlieyeye sevk edildi. Şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuparına el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

SAMSUN Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, bagajdan uyuşturucu çıktı

İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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