Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
30.03.2021 13:19
SAMSUN'da girdiği lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyon alıp kaçan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.
SAMSUN'da girdiği lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyon alıp kaçan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çaldığı televizyonları sırtında taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyonun çalındığı ihbarı aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin R.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. R.A.'nın çaldığı televizyonları sırtında taşıdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor