Samsun-kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü

Kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü

Samsun'da çarptığı kamyonun altında kalan motosikletli kurye Müslüm Gülçiçek (22), yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza anı da, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İlçede bir lokantada kurye elemanı olarak çalışan Müslüm Gülçiçek'in kullandığı plakasız motosiklet, site içerisindeki kavşakta iddiaya göre manevra yapan Mustafa Y. (36) idaresindeki 55 VJ 550 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan motosikletli kurye Gülçiçek, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülçiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kavşakta dönen kamyonun kasasına çarptığı görülüyor.