"Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı Kampanyası" başlatıldı - Son Dakika

Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarının sorunsuz karşılanması için bölgede yıllık 130 bin ünite kan bağışı yapılması gerekiyor.

Ancak bölgede Türk Kızılay'ına yıllık 117 bin ünite kan bağışı yapılıyor. 13 bin ünite kan açığının kapatılması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kapsamda "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" isimli kampanya başlatıldı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi (Samsun) "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" çerçevesinde sorumluluk sahasındaki Amasya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat illerinde kan bağışı kabul faaliyetleri yürütüyor. Sorumlu olduğu bölgedeki sağlık kuruluşları bünyesinde tedavi gören hastaların kan ürünü ihtiyaçlarını Türk Kızılayına ait araçlar ile bu sağlık kuruluşlarına uygun ısı şartlarında ulaştırıyor. Orta Karadeniz'deki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ürünü ihtiyaçlarının sorun yaşanmadan karşılanması için bölgede yıllık 130 bin ünite kan bağışı yapılması gerekiyor. Ancak bölgede Türk Kızılay'ına yıllık 117 bin ünite kan bağışı yapılıyor.

Türk Kızılayının bölgede karşılayamadığı kan ürünleri için hastaneler hasta yakınlarından kan bağışı yapacak kişi bulmalarını talep ediyor. Bu durum çoğu zaman hasta yakınlarının mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Ancak bölgede Türk Kızılay'ına yıllık 130 bin ünite kan bağışı yapılması durumunda hasta yakınlarının yaşadıkları mağduriyet tamamen sona erecek. Türkiye'de vatandaşların kan ürünleri temini noktasında yaşadığı sıkıntılara son vermek amacıyla başlatılan "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında Türk Kızılay toplumda gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımını sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği protokolleri imzalayarak çalışmalar yürütüyor.

Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı Samsun Valiliği himayesinde ilçe kaymakamlıkları ve Türk Kızılay iş birliği ile Samsun il ve ilçelerinde yaşayan kişilerde kan bağışı gibi toplumsal bir meselede sorumluluk bilinci içerisinde çözüme yönelik hareket edebilme kabiliyeti kazandırmak amacıyla "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" isimli kampanya hazırlandı. Bu kampanyada Samsun'da her ilçe için belirlenmiş tarih aralığındaki kan bağışı kampanyalarında o ilçede yaşayan kişiler kan bağışında bulunmaya davet edilecek. Bu çalışmada asgari 5555 ünite kan bağışı toplanması hedeflendi.

Kampanyada Samsun il ve ilçelerinde ikamet eden kişilerde gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturulacak ve yapılacak kan bağışı organizasyonunda alınacak kan bağışları ile de sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ürünü ihtiyaçları sorunsuz bir şekilde karşılanacak. Kızılay, kampanya kapsamında Samsun'da ikamet eden 18-65 yaş aralığındaki her vatandaşı kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya davet etti. "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı Kampanyası" 23 Ağustos-15 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İHA

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