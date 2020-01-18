Samsun kanser tedavisinde 'uzay neşteri' - Son Dakika
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Samsun kanser tedavisinde 'uzay neşteri'

7 saat önce

Kanser tedavisinde 'uzay neşteri'SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ünitesi'nde bulunan 'CyberKnife' sistemi ile hastalar, ameliyatsız kanser tedavisi olabiliyor.

Kanser tedavisinde 'uzay neşteri'

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ünitesi'nde bulunan 'CyberKnife' sistemi ile hastalar, ameliyatsız kanser tedavisi olabiliyor. Halk arasında 'Uzay Neşteri' olarak da bilinen radyocerrahi robotik sistemle, kanserli hücreye nokta atışı yapılıyor. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, sistemin sağlık turizmi açısından önemli olduğunu belirterek, "Hastalarımızın, 'bu tedavi farklı bir tedavi' diyerek korkmasına gerek yok" dedi.

Tümörlere kesme işlemi ve anestezi olmadan çok büyük doğrulukla müdahale imkanı tanıyan 'CyberKnife' sistemi, hastalığı çevreleyen sağlam doku ve organları da koruyarak hastalara, ışın tedavisi imkanı sunuyor. Milimetreden daha hassas doğrulukla tümör tedavisi yapan robotik ışın tedavisi sistemi 'CyberKnife\

Samsun kanser tedavisinde 'uzay neşteri'

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
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