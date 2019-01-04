Son Dakika Haberleri: Samsun Kapalı Yola Giren Otomobil, Köprüde Asılı Kaldı

Samsun Kapalı Yola Giren Otomobil, Köprüde Asılı Kaldı

1 saat önce

Samsun'da, eski tren yolu köprüsünü kullanarak karşıya geçmeye çalışan sürücü Ayşenur Y.'nin(32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, boşlukta asılı kaldı.

Samsun'da, eski tren yolu köprüsünü kullanarak karşıya geçmeye çalışan sürücü Ayşenur Y.'nin(32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, boşlukta asılı kaldı. Sürücünün, kendi imkanları ile içinden çıkmayı başardığı otomobil ise itfaiye ekiplerince çekildi.

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesinde eski tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Ayşenur Y., kullandığı 55 JN 363 plakalı otomobili ile eski tren yolunu kullanarak Kirazlık deresinden karşıya geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, eski tren ve tramvay yolu köprüleri arasındaki boşlukta asılı kaldı. Dereye düşmek üzereyken son anda asılı kalan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ayşenur Y.'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadın sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye götürdü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri de otomobili askıda kaldığı köprü üzerinden yola çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

Tekkeköy, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa
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