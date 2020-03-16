SAMSUN Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyor - Son Dakika
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SAMSUN Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyor

6 saat önce

Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyorKARADENİZ'de artan hava sıcaklıkları ile balık sürüleri kuzeye yönelmeye başladı.

Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyor

KARADENİZ'de artan hava sıcaklıkları ile balık sürüleri kuzeye yönelmeye başladı. Bölgede bazı balıkçılar azalan balık avı nedeniyle teknelerini limana çekerek, sezonu kapattı.

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Bu yıl özellikle bazı türlerde istenen balık avını gerçekleştiremeyen balıkçılar, sezonu da erken kapatmaya başladı. Hava sıcaklıklarının 23 dereceye kadar yükseldiği Karadeniz'de balık sürüleri daha soğuk olan kuzeye yönelmeye başladı. Bölgede bazı balıkçılar, azalan balık avı nedeniyle teknelerini limana çekerek, sezonu kapattı. Balıkçıların sezonu kapatmaya başlamasıyla tezgahlarda balık miktarları da azalmaya başladı. Samsun'da tezgahlarda yer alan istavrit 25 TL, mezgit 25-30 TL, barbun 50-80 TL, levrek 35-50 TL, somon ise 30 TL'den satılıyor.

'KIŞ DÖNEMİNDE DENİZ SUYU SICAK'

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sene hava şartlarından dolayı balık av sezonunun erken bittiğini belirterek 'Bizim yöremizde 15 Mayıs'a kadar çaça avcılığı var. Havalardan dolayı balıkçılarımız çaça avcılığına döndü. Gürcistan'dan gelen teknelerimiz ise şuan kıyıda bekliyorlar. 1,5 ay sonra orkinos avı için Akdeniz'e gidecekler. Hava şartları nedeniyle böyle olabiliyor. Her sene havalar iyi olacak diye bir şey yok. Deniz çok sıcak oldu bu kış döneminde. Mevsimler karıştı. Deniz sıcaklığı balığın yumurta döneminde soğuktu ancak göç döneminde sıcak oldu bu nedenle balık erken göçünü tamamladı. Biz de balık çok olmadı ama Gürcistan tarafında balık bol oldu. Bizde de bu yıl hamsi geçen yıla göre fazla oldu. 300-400 bin ton hamsi tutuldu. Bu yıl uzun yıllardan bu yana iyi hamsi tutuldu. Hamsi sadece bu yıl çok iri olmadı. Çinakop ve palamut ta olmadı' diye konuştu.

'BALIK ERKEN GÖÇ ETTİ'

Karadeniz'de mezgit avcılığının sürdüğünü anlatan Malkoç, 'Havalar erken soğusaydı mezgit avı daha iyi devam ederdi. 45 yıldır balıkçılık yapıyoruz daha kötü seneler de oldu. Allah'a şükür öyle çok kötü bir durum olmadı. 1 aydan bu yana balıkçılık azaldı. Deniz çok ısınmaya başladı şimdi ise kar yağıyor. Deniz oldu allak bullak. İklimlerin olumsuzluğu bu. Bu yıl çok farklı bir iklim yaşadık. Kış olmayınca balık da erken göç etti soğuk bölgelere' dedi.

'HAMSİ BİZİ KURTARDI'

20 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Aydemir ise 'Bu sese sezon biraz çalkantılı geçti. Havalar kış döneminde sıcak gitti. Palamut, çinakop, lüfer hiç olmadı. Hamsi güzel oldu. Tam sezon kapanırken hava sıcaklıkları bu hafta düştü. Keşke bir ay önce havalar böyle soğusaydı. Hamsi bizi kurtardı. Fazla iri olmadı hamsi ama bolca avlandı. Balık çalkantılı oldu bu sene' diye konuştu.

SAMSUN Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyor

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:46 Kaynak: DHA
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