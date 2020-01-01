Samsun-karadeniz'de balık azlığı fiyatlara yansıyor - Son Dakika
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Samsun-karadeniz'de balık azlığı fiyatlara yansıyor

6 saat önce

Karadeniz'de balık azlığı fiyatlara yansıyorKARADENİZ'de avlanan balık miktarının giderek azalması, tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor.

Karadeniz'de balık azlığı fiyatlara yansıyor

KARADENİZ'de avlanan balık miktarının giderek azalması, tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor. Samsun'da vatandaşlar balığın uzuzmalasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini söyledi.

Balıkçıların 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek, başladığı av sezonu devam ederken, Karadeniz'de 1 haftadır avlanan balık miktarının giderek azalması, balık fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Samsun'da balıkçı tezgahlarını ağırlıklı olarak barbun, mezgit ve istavrit doldururken, vatandaşlar da artan fiyatlardan yakınıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Balık avının azalması ve fiyatlardaki artış, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmiyor. Vatandaşlar balığın uzuzmalasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini belirtti.

'HAMSİ BU YIL KÜÇÜK VE AZ'

Balıkçı Ahmet Aydemir, avlanan balık miktarında büyük sıkıntı olduğunu söyleyerek Denizden balık çıkmıyor. Çiftlik balıkları olmasa tezgahları kapatacağız. Mezgitin kilosu 40, barbunun kilosu 50 TL, buzhane hamsisinin kilosu 15 TL, istavrit ve tirsi kilo 20 TL. Fiyatlar çok yüksek. Sezon hızlı başladı ama çabuk bitiyor diyebiliriz. Şuan durum hiç iç açıcı değil. Belirli bir kesime hitap ediyoruz garibanın balık yeme şansı hiç yok. Gelen fiyatları soruyor almadan gidiyor fiyatlar yüksek diye. Özellikle hamside de çok sorun var. Önceki yılarda hamsi avı Ekim'de başlıyordu Mart'ın sonuna kadar devam ediyordu. Bu yıl hamsi çok küçük ve az. Eylül'ün ortalarında hamsi sezonu başladı Aralık ayında bitti. 15 gündür hamsi yok. Hep buzhane hamsisi satıyoruz. Fiyatların bundan sonra düşeceğini zannetmiyorum. Ne yazık ki sezonu böyle kapatabiliriz dedi.

Samsun-karadeniz'de balık azlığı fiyatlara yansıyor

Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:11 Kaynak: DHA
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