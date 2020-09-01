SAMSUN Karadeniz'de ilk avda palamut yüz güldürdü - Son Dakika

Karadeniz'de ilk avda palamut yüz güldürdü

SAMSUN'da balıkçılar yeni av sezonun başlamasıyla birlikte ağlarını balıkla doldurdu. Balıkçı tezgahları şenlenirken, bol avlanan palamudun tanesi 10 liradan satışa sunuldu. Denizlerde yeni av sezonunun 1 Eylül itibariyle başlamasıyla birlikte Karadenizli balıkçılar da 'Virabismillah' dedi. Balıkçı ağlarını ilk avda çoğunlukla palamut balığı dodurdu. Palamuttaki bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Samsun'da balıkçı tezgahları bugün avlanan balıklarla doldu taştı. 300 gram palamut tanesi 10 lira, istavrit kilosu 20, mezgit 25, barbun 30, kalkan ise 150 liradan tezgahlarda yerini aldı. 30 yıllık balıkçı olan Ahmet Aydemir, sezonun güzel başladığını belirterek, Yeni sezonun ilk gününde palamut bol var. Geçen sene hiç olmamıştı palamut. İstavrit ve mezgit de var, şükürler olsun. Sezon gayet iyi başladı. Vatandaş ucuz balık yiyecek inşallah. Tahminlerden daha güzel bir av oldu. Fiyatlarda gayet uygun. İnşallan güzel bir sezon geçireceğiz dedi. Yeni sezonun iyi başladığını dile getiren balıkçı İsmail Balcı, Gece yasak kalktıktan sonra tekneler ağlarını denize bıraktılar. İlk av gayet güzel oldu. Bereketliyle tezgahlarımız doldu şenlendi, mutluyuz bu durumdan. Güzel balık çıktı. Bu yıl palamut bol olacak gibi gözüküyor. Bu sezon balık bol olur diye düşünüyorum şeklinde konuştu.