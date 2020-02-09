Samsun karadeniz'de kar esareti; okullar tatil, valilikten çığ uyarısı - Son Dakika

Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil, valilikten çığ uyarısı

KARADENİZ'de dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, birçok ilde renkli görüntüler oluşturdu. Bölgedeki vatandaşlar ve çocuklar sahil kısmında yağan karın keyfini sürerken, belediye ekipleri de yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı günlük yaşamın yanı sıra hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Bölgede Trabzon ve Ordu-Giresun hava limanlarında hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri karşılıklı iptal edilirken, Trabzon ve Rize'deki okullarda eğitime 2, Giresun ve Ordu'da ise 1 gün ara verildiği belirtildi. Trabzın Valliği de çığ uyarısında bulunarak, vatandaşların yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Cuma günü için uyarıda bulunduğu kar yağışı, dün sabah saatlerinde başlamıştı. Etkili kar yağışıyla, Karadeniz'in birçok ili beyaza büründü. Trabzon, Samsun ve Ordu'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Cumartesi sabah başlayan kar yağışı, bölgede akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kara hasret kalan Samsunlular, pazar sabahına bembeyaz bir görüntüyle uyandı. Kartopu oynayan, kardan adam yapan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek karın tadını çıkardı.

KENT GENELİNDE KAPALI YOL YOK

Samsun'un İlkadım ve Atakum sahiline akın eden vatandaşlar, telefonlarıyla bu anları kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de başta şehir merkezi olmak üzere yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerde karla mücadele çalışmaları yaptı. Ekipler gece boyunca başta ana arterler olmak üzere çok sayıda yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Şehir merkezinde 5 kar bıçaklı kamyon, 5 greyder, 6 solüsyon tankeri, 6 tuzlama aracı ve 55 personel ile karla mücadele çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından Samsun'da kapalı yolun olmadığı belirtildi. Samsun'da yarın okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı Ordu'nun Fatsa ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesiyle Fatsa sahiline akın eden vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon ve Rize'de tüm okullar 2 gün tatil edildi. Giresun'da Giresun Merkez, Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Görele ilçelerindeki okullar bir gün kar nedeniyle tatil edildi. Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SAHİPSİZ HAYVANLAR VE KUŞLAR UNUTULMADI

Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir ekipleri, sevimli dostlarımızın kar yağışı nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşamaması için şehir merkezi ve ilçelerin muhtelif yerlerine yem bıraktı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekipler, sadece merkezde değil tüm ilçelerde bulunan can dostlarımızı olumsuz hava koşullarından korumak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI

Trabzon'da karla mücadele çalışmalarına il genelinde ara vermeden devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, mahsur kalan vatandaşlar ve hastaneye ulaşması gereken hastaların da imdadına yetişiyor. Kentte 2 gün içinde 15 hasta ve mahsur kalan vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde kar nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan yatalak hasta İfaket Evren de belediye ekiplerince evinden alınıp, ulaştırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karadeniz'de belediye, özel idare ve karayolları ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği kar temizleme çalışmalarını, kesintisiz olarak sürdürülüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son hava tahmin raporuna göre, hafta sonu etkili olan kar yağışı pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Yeni haftayla birlikte kar yağışı, yerini soğuk bir havaya bırakıyor. Pazartesi günü Samsun'da, hava parçalı bulutlu olacak, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında eksi 2 derece olması bekleniyor.

VALİLİKTEN ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Trabzon Valiliği da, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentti yüksek kesimleri için çığ çığ uyarısında bulundu. Valilik, vatandaşların yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini istediği yazılı şu uyarıda bulundu:

"İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur"