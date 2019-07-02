Son Dakika Haberleri: SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı? tehlikesi
Son Dakika Güncel Haber

SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı? tehlikesi

37 dakika önce

Karadeniz'de 'rip akıntısı? tehlikesiKaradeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor.

Karadeniz'de 'rip akıntısı? tehlikesi
Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Samsun'da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı.
Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Uzmanlar, her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda uyarılarda bulunuyor. Samsun'da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı. Cankurtaranlar, Karadeniz'de sık görülen akıntıya karşı koymanın mümkün olmadığı belirterek denize girenleri uyarıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rip akıntısının aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda denizin anlık değişmesinden kaynaklandığını belirterek Sürekli afişlerle duyurduğumuz, çeken akıntı dediğimiz 'rip akıntısı' burada tehlike oluşturuyor. Rip akıntısı ani derinlik değişmesi anlamına geliyor. Aşırı rüzgarlı ve aşırı fırtınalı havalarda denizin anlık değişmesinden kaynaklı bir tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu havalarda dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle rip akıntısına vatandaşlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekiyorö dedi.
'DALGALI VE RÜZGARLI HAVADA DENİZE GİRMEYİN'
Karadeniz'in yapısı ve dalgaların aşırı olmasından dolayı rip akıntısı denilen, yanıltıcı derinlik ve odacıkların oluştuğunu dile getiren Cankurtaran Grup Amiri Gülhan Balcıoğlu da Vatandaşlarımızın rip akıntısına kapıldıkları takdir de kurtulabilmek için akıntıya karşı yüzmeyip, akıntıdan dışarı kendilerini atmaları gerekmektedir. Rip akıntısında iyi yüzme bilmek çok önemli bir durum değil. Rip akıntısı su altında saatte 70 kilometrelik bir hıza ulaşmaktadır. En iyi yüzücüleri bile çekip alır. Bu yüzden de akıntının sağına yada soluna doğru yüzmeleri gerekmektedir. Karadeniz'de boğulma olaylarının yaşanmasının en büyük nedeni rip akıntısıdır. Bizim vatandaşlarımıza tek uyarımız, dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girmemeleridirö diye konuştu.
SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı? tehlikesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
Karadeniz, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı! Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı? tehlikesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]