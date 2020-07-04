SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor - Son Dakika

SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyorKARADENİZ'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'Rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor.

Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

Juventus, Buffon'un Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olduğu maçta Torino'yu 4-1 mağlup etti
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda

KARADENİZ'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'Rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da görev yapıyor.

Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara neden oluyor. Uzmanlar, her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda denize gireceklere uyarılarda bulunuyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da görev yapıyor. 220 kilometrelik deniz bandına sahip Samsun'da bu yaz döneminde can kurtaranlar yaklaşık 40 boğulma tehlikesi vakasına müdahale etti.

'SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli arama ve kurtarma personeli Yılmaz Bakkaloğlu, rip akıntısının çok tehlikeli olduğu ve boğulmalara neden olduğunu söyleyerek "Karadeniz'de rip akıntısının sıklıkla görülüyor ve her yıl onlarca kişi bu akıntı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyor. Bu akıntı nedeniyle 1-1,5 metre su seviyesinde deniz tabanında bir anda kumun yarılması sonucu 1 metrelik seviye bir anda 2-3 metreye çıkmaktadır" dedi.

'KIYIYA PARALEL YÜZÜN'

Bakkaloğlu, bozuk havalarda yoğun şekilde karaya gelen dalgaların geriye gitmesi sırasında ani kum kaymaları nedeniyle bu akıntının oluştuğunu söyleyerek "Vatandaşlarımız denizdeyken ayaklarının altından kum kaydığı fark ettikleri anda hemen kıyıya çıkmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kesinlikle deniz çok dalgalıyken denize girmemeleridir. Rip akıntısına yakalanan kişinin yapması gereken kesinlikle karaya ya da açığa doğru yüzmeyecek. Kıyıya paralel şekilde yüzüp akıntıdan dışarı çıkacak. Soğuk kanlı olunması gerekiyor. En iyi derecede yüzme bilen bir insan bile olsa rip akıntısına yakalandığında panik yaptığında sonu ölümle sonuçlanacak bir durum oluşabilir. Rip akıntısının süresi 1 dakikayı geçmemektedir. Bu noktada bu akıntıya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını cankurtaranlarımızın uyarılarına uymalarını beklemekteyiz " diye konuştu.

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:09 Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor 00:38 ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
18:39
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
13:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:48:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]