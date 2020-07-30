SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da bayram trafiği - Son Dakika

Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da bayram trafiği

İSTANBUL ve Ankara gibi büyükşehirlerden Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar Karadeniz Bölgesi'ne giriş kapısı konumundaki Samsun'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Yollardaki araç sayısının artmasına rağmen ulaşımda aksama yaşanmadı. Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, başta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden Karadeniz Bölgesi'ne gitmek için yola çıktı. Bu durum özellikle Karadeniz Bölgesi'ne giriş kapısı konumunda olan Samsun'da trafikte yoğunluğa neden oldu. Yollardaki araç sayısının artmasına rağmen ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Öte yandan yollardaki kritik noktalarda polis ve jandarma ekipleri tarafından tedbirler alınarak uygulama noktaları oluşturuldu.